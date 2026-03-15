Костромской "Спартак" объявил об уходе главного тренера из-за отсутствия лицензии Pro

"В связи с изменениями в регламенте ФНЛ Сергей Бондарь покидает пост главного тренера костромского " Спартака ". С 2026-го года для работы главным тренером в ФНЛ обязательным требованием является наличие лицензии категории "PRO" (UEFA Pro)", - написано в Telegram-канале команды

Исполняющим обязанности наставника клуба был назначен Евгений Таранухин.Сергей Бондарь являлся главным тренером костромского "Спартака" с начала января 2025 года. Российский специалист имеет действующую лицензию категории "А".На данный момент "Спартак" Кострома занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков в 24-х матчах.