Российская премьер-лига

Акрон
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Крылья Советов1 тайм
Рубин
19:00
ЛокомотивНе начат

Первая лига

Урал
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Волга Ул
2 - 2 2 2
ЧелябинскЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Енисей2 тайм

Костромской "Спартак" объявил об уходе главного тренера из-за отсутствия лицензии Pro

Сергей Бондарь покинул пост главного тренера костромского "Спартака" из-за отсутствия лицензии.
Фото: ФК "Спартак" Кострома
"В связи с изменениями в регламенте ФНЛ Сергей Бондарь покидает пост главного тренера костромского "Спартака". С 2026-го года для работы главным тренером в ФНЛ обязательным требованием является наличие лицензии категории "PRO" (UEFA Pro)", - написано в Telegram-канале команды.

Исполняющим обязанности наставника клуба был назначен Евгений Таранухин.

Сергей Бондарь являлся главным тренером костромского "Спартака" с начала января 2025 года. Российский специалист имеет действующую лицензию категории "А".

На данный момент "Спартак" Кострома занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков в 24-х матчах.

