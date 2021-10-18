Агент Варга: Венгер всегда готов приехать в Россию

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о готовности легендарного тренера лондонского "Арсенала" возглавить один из клубов России.

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"Венгер всегда готов приехать в Россию. Я недавно с ним встречался, он вспоминал Россию с теплотой в сердце. Точно могу сказать, что Венгер всегда готов приехать", - передает слова Варги Eurostavka.



Напомним, Арсен Венгер после ухода из лондонского "Арсенала" в 2018-м году больше не работал в качестве главного тренера клуба. В 2019-м французский специалист получил работу в ФИФА, заняв должность начальника отдела развития и отвечая за рост и продвижение футбола во всём мире. В сентябре 2021 года Венгер предложил проводить чемпионаты мира каждые два года.