Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Зенит
19:00
ДинамоНе начат
П1 1.51X 4.7П2 6.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хоффенхайм
21:30
ГертаНе начат
П1 1.71X 4.1П2 4.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
ПСЖ
22:00
ЛилльНе начат
П1 1.42X 5П2 7.4

Малафеев: "Динамо", в отличие от "Спартака", способно дать бой "Зениту"

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о предстоящем матче петербургской команды с "Динамо" в 13-м туре РПЛ.
Фото: инстаграм Вячеслава Малафеева
Малафеев отметил, что "Динамо" способно дать бой "Зениту", в отличие от "Спартака", уступившего петербуржцам в прошлом туре со счетом 1:7.

"Думаю, нас ждет интересный матч - возможно, самый интригующий в первом круге. Как ни крути, встречаются лидеры сезона. Амбициозное и интересное по игре московское "Динамо", в отличие от нынешнего "Спартака", команда, которая способна реально дать бой "Зениту", - сказал Малафеев.

Матч "Зенит" - "Динамо" пройдет сегодня, 29 октября. Начало встречи запланировано на 19.00 по московскому времени.

"Зенит" идет во главе турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Сергея Семака 26 очков. "Динамо" является ближайшим преследователем лидера чемпионата. "Бело-голубые" набрали 23 очка по итогам 12 туров.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Малафеев Зенит Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Малафеев рассказал, за счет чего "Динамо" может победить "Зенит"
Источник: "Динамо" не обращалось к "Бока Хуниорс" с предложением по трансферу Вильи
СМИ: "Фиорентина" намерена отдать Кокорина в аренду в январе 7
Айртон - об игре с "Ростовом": матч будет сложный, но отступать нам после разгрома от "Зенита" уже некуда 2
Ловрен: если ослабить лимит на легионеров в РПЛ, уровень российских команд возрастет 2
Айртон: после матча с "Зенитом" был серьезный разговор с тренером и генеральным директором 4
Ловрен: для сборной Хорватии великолепно, что Дзюбу не вызвали в сборную России 14
Малафеев: "Динамо", в отличие от "Спартака", способно дать бой "Зениту" 1
"Мы бы им штук пять загрузили в первом тайме". Павлюченко сравнил нынешнюю сборную России с командой образца Евро-2008 10
Бывший форвард сборной Англии раскритиковал Роналду за манеру игры без мяча
Павлюченко: Кокорин и Смолов по своему потенциалу должны были играть в "Реале", "Барселоне" или "Ювентусе" 5
Гурцкая: смешно, когда делают опросы, кто популярнее - "Зенит" или "Спартак". Никто не может сравниться со "Спартаком" 11
Аршавин: "Барселона" и с Месси катилась бы по наклонной. Клубу надо было заранее решать вопрос с его продажей 1
"Зенит" - "Динамо". Где смотреть матч, онлайн встречи 29 октября 3
Быстров: в матче с "Ростовом" "Спартаку" нужно сломя голову бежать вперед и забивать голы 8
Рианчо: удивлюсь, если Глушаков и правда играл договорной матч. Всегда считал его победителем 2
Аршавин поделился мнением о вратаре "Спартака" Максименко 2
"Шинник" близок к рекорду, СКА и "Волга" стремятся наверх. Что нового в ФНЛ-2?
СМИ: Валерий Газзаев может возглавить "Ахмат" 12
"Наполи" разгромил "Болонью" и вернулся на 1-е место в Серии А 1
Неймар - о желании победить в ЛЧ: надеюсь, мы повторим с Месси в "ПСЖ" то, что сделали в "Барсе" 2
Гризманн впервые забил в Ла Лиге после возвращения в "Атлетико"
"Гранада" спаслась в матче с "Хетафе" на 7-й добавленной минуте
"Аталанта" начала переговоры с представителями Бога, ради подписания которого могут продать Миранчука
Пьянич - об увольнении Кумана: знай, когда отпустить это дерьмо
"Шахтер" объявил о продлении контракта со Степаненко
"Реал Сосьедад" обыграл "Сельту" и поднялся на 1-е место в Ла Лиге
Пономарев - о возвращении Вагнера Лав в ЦСКА: ни в коем случае, это уже пройденный этап 9
Тедеско может возглавить "Айнтрахт" 1
"Отношения у Витории и прессы такие же, как у Герасима и Муму". Уткин - о переводчике "Спартака" 6
Все новости
-