Малафеев отметил, что "Динамо" способно дать бой "Зениту", в отличие от "Спартака", уступившего петербуржцам в прошлом туре со счетом 1:7.
"Думаю, нас ждет интересный матч - возможно, самый интригующий в первом круге. Как ни крути, встречаются лидеры сезона. Амбициозное и интересное по игре московское "Динамо", в отличие от нынешнего "Спартака", команда, которая способна реально дать бой "Зениту", - сказал Малафеев.
Матч "Зенит" - "Динамо" пройдет сегодня, 29 октября. Начало встречи запланировано на 19.00 по московскому времени.
"Зенит" идет во главе турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Сергея Семака 26 очков. "Динамо" является ближайшим преследователем лидера чемпионата. "Бело-голубые" набрали 23 очка по итогам 12 туров.
Источник: Спорт-Экспресс
Малафеев: "Динамо", в отличие от "Спартака", способно дать бой "Зениту"
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о предстоящем матче петербургской команды с "Динамо" в 13-м туре РПЛ.
Фото: инстаграм Вячеслава Малафеева