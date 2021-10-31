"Все практически завершено, вот-вот окончательно решим все вопросы и на следующей неделе контракт будет разорван. Об условиях разрыва соглашения пока распространяться не буду. Мы ведем диалог с клубом, у нас с ЦСКА всегда хорошие отношения и мы всегда отлично понимаем друг друга. Никаких проблем нет", - приводит слова агента Гогуа "РБ Спорт".
Седрик перешел в ЦСКА летом 2019 года. Пока действующее соглашение 27-летнего ивуарийца с "армейцами" рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне после возвращения из аренды центральный защитник не провел ни одного матча. Рыночная стоимость Гогуа, по оценкам профильного портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.
Селюк: контракт Гогуа с ЦСКА будет разорван на следующей неделе
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, сообщил о приближающемся завершении сотрудничества с московским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА