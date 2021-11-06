"Переговоры продолжаются, я не говорю, что они уже завершены, но, насколько мне известно, стороны довольно близки к закрытию сделки. По моей информации, Ваноли сказал Антонио Конте, что он не поедет с ним в "Тоттенхэм", потому что к тому моменту уже разговаривал со "Спартаком". Камоцци участвует в сделке? Вероятно, да" - цитирует Бьянкина "РБ Спорт".
Напомним, недавно появилась информация, что новым главным тренером "Спартака" станет Паоло Ваноли. Ваноли был членом тренерского штаба Антонио Конте в сборной Италии, "Челси" и "Интере". В начале ноября Конте был назначен главным тренером "Тоттенхэма", но Ваноли не вошел в его штаб.
В данный момент "Спартак" под руководством Руя Витории готовится к воскресному дерби с "Локомотивом", матч стартует в 19:00 по московскому времени. Перед матчем красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 13 матчах.
Источник: Ваноли не поехал в "Тоттенхэм" ради "Спартака"
Журналист Лука Бьянкин рассказал детали о переговорах между "Спартаком" и Паоло Ваноли.
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