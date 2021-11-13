"Помню, подписали Ману Фернандеша, один из его первых матчей – кому-то проиграли. Она приехала: «А ты че? Жонглер, блин. Вышел на поле набивать? Че ты вышел вообще? Ты футболист или клоун?" - цитирует Логашова "Sports.ru".
Мануэл Фернандеш перешел в "Локомотив" в июле 2014 года из "Бешикташа" на правах свободного агента. Футболист провел 5 сезонов в составе "железнодорожников" и перебрался в "Краснодар".
Всего на счету Фернандеша в "Локомотиве" 144 матча во всех турнирах, в которых он забил 34 мяча и отдал 28 голевых передач.
Сейчас 35-летний португалец выступает за турецкий "Кайсериспор".
Логашов: после одного из первых матчей Фернандеша Смородская приехала и навтыкала ему: "А ты че? Ты футболист или клоун?"
Защитник "Кубани" Арсений Логашов поделился воспоминаниями о времени проведенном в "Локомотиве", когда президентом клуба была Ольга Смородская.
Фото: ТАСС