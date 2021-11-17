В "Химках" высказались о ситуации с долгами перед футболистами

Терюшков заявил, что "Химки" намерены закрыть долги по премиальным выплатам. Задолженность будет погашена до конца текущего года, сообщил член наблюдательного совета клуба.
"Знаете, у любого небогатого клуба есть какие-то небольшие долги, но мы стараемся их быстро закрывать. До конца года у нас бюджет сбалансирован. Если есть какие-то долги по премиальным, то их клуб закроет обязательно. Может быть, у нас, как и у многих клубов РПЛ, денежные средства поступают не так ритмично, как хотелось бы, но к концу года все долги будут закрыты", - сказал Терюшков.
Отметим, что на данный момент "Химки" располагаются на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе подмосковной команды 12 набранных очков.
Источник: Матч ТВ
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Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с задолженностью подмосковного клуба перед футболистами.
Фото: "Матч ТВ"