"Нам не хватило реализации. У меня был классный момент… Раза три точно промотал этот эпизод в голове. Удивил ли "Зенит"? Удивил голами. Наверное, они наиграли на победу. Да, мы не побеждаем месяц. Может быть, всё это немного давит", - передаёт слова Мухина "Чемпионат".
ЦСКА уступил "Зениту" и остался 6-м в турнирной таблице, упустив возможность подняться в четверку лидеров.
Красно-синие последний раз побеждали в Премьер-лиге 23 октября, переиграв самарские "Крылья Советов" (3:1). С тех пор у команды Алексея Березуцкого три поражения (от "Рубина", "Сочи" и "Зенита") и ничья с "Химками".
В следующем туре "армейцы" снова встретятся с "Крыльями" в рамках второго круга РПЛ. Матч пройдет 4 декабря.
Мухин: не хватило реализации. Может быть на нас немного давит, что мы не побеждаем месяц
Фото: ПФК ЦСКА