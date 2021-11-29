В матче 16-го тура чемпионата России "Арсенал Тула" - "Локомотив" (3:1) лучшим игроком матча был признан полузащитник туляков Даниил Хлусевич, благодаря голу которого был открыт счёт в матче.
20-летний игрок тульской команды провёл 16 матчей в текущем сезоне РПЛ, в которых четырежды отличался забитым голом и дважды отдавал голевую передачу.
Напомним,что Хлусевич перейдёт в "Спартак" этой зимой. Его контракт вступит в силу с 1 января 2022 года.
Тульский "Арсенал" занимает 12 место в РПЛ после 16 туров,набрав 16 очков в активе.
Ближайший матч туляки сыграют 5 декабря в 14:00 против "Химок". Встреча пройдёт в рамках 17-го тура РПЛ.
Хлусевич - лучший игрок матча "Арсенал" - "Локомотив"
Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Хлусевич стал лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: "arsenaltula.ru"