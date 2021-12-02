Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что специалист в ближайшее время может быть отправлен в отставку, а на его место придет наставник "Нефтехимика" Кирилл Новиков.
Позже в "Урале" опровергли эту информацию, назвав ее "провокацией".
"Никто со мной из "Урала" на связывался. Не было ни одного сообщения", - приводит слова Новикова "СЭ".
Кирилл Новиков сейчас возглавляет клуб ФНЛ "Нефтехимик". С 2019 по 2020 год Новиков был главным тренером московского "Динамо".
"Нефтехимик" ушел на зимний перерыв на 6-м месте в таблице Футбольной национальной лиги. В 25-матчах команда набрала 41 очко.
В "Урале" опровергли возможную отставку Шалимова
Новиков прокомментировал информацию о возможной работе в "Урале"
Главный тренер "Нефтехимика" Кирилл Новиков прокомментировал возможное назначение на аналогичную должность в "Урале".
Фото: РПЛ