"Ко мне все еще никто не обращался из Европы. Только разговоры об этом, но предложений не было. Какую выбрал бы лигу? Испанию, всегда нравился их техничный футбол", - цитирует Захаряна Sport24.
В текущем сезоне Арсен Захарян сыграл в 15 матчах РПЛ, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 млн евро.
"Динамо" после 16 туров занимает 2-е место в РПЛ. В активе бело-голубых 32 очка, они на 4 балла отстают от лидирующего "Зенита".
Захарян: ко мне никто не обращался из Европы. Сам бы выбрал Испанию, всегда нравился их техничный футбол
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Динамо"