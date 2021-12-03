"Судейство не вижу смысла обсуждать. Каждый судит по-своему, и мы ничего с этим сделать не можем. Что касается игры, ничего страшного, "Зенит" просто потерял два очка. Питерцы всё равно возьмут РПЛ, другие клубы тут ничего не сделают", - цитирует Петржелу "Чемпионат".
Напомним, "Зенит" по ходу встречи проигрывал со счетом 0:2 после голов Полоза (с пенальти) и Комличенко. Но в итоге подопечным Сергея Семака удалось отыграться - дубль оформил Клаудиньо, забив первом (с пенальти) и втором таймах.
В результате "Зенит", набрав 37 очков, останется первым после этого тура, но отрыв от "Динамо" может сократиться до 2-х очков в случае победы бело-голубых над "Уфой" в воскресенье.
Петржела: "Зенит" все равно возьмет РПЛ, другие клубы ничего не сделают
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал ничью питерцев в матче с "Ростовом" в 17-м туре РПЛ (2:2).
Фото: ТАСС