Как сообщает источник, каталонцы заинтересованы в том, чтобы подписать уругвайца за сумму около 12 млн евро. При этом отмечается, что в первое время он возможно будет выступать за вторую команду "Барселоны".
Ранее сообщалось, что помимо "Зенита" на Альвареса претендует "Фиорентина".
В текущем сезоне 20-летний форвард провел 40 матчей за "Пеньяроль" во всех турнирах, в которых забил 23 мяча.
Источник: Mundo Deportivo
СМИ: Альварес, которым интересуется "Зенит", может перебраться в "Барселону"
Форвард "Пеньяроля" Августин Альварес, которого в последние дни сватают в питерский "Зенит", заинтересовал "Барселону".
Фото: Getty Images