"Технологии есть технологии". Экс-арбитр РПЛ оценил влияние VAR на решения судей

Бывший арбитр Алексей Матюнин для Rusfootball.info прокомментировал работу офсайдных линий в РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"

Он отметил, что современные технологии диктуют решения судьям, хотя раньше подобные эпизоды могли трактоваться иначе.- Формально арбитры правы, а куда им деваться, если бесстрастная машина ВАР рисует линии у офсайда? Но в моё время такие эпизоды трактовали в пользу атаки. Футбол был игрой, а не математикой.Конечно, не хотелось бы видеть такие отменённые голы. Но технологии есть технологии, - сказал Матюнин.