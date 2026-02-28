Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
Акрон2 тайм
Краснодар
14:30
РостовНе начат
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
Челябинск1 тайм
Спартак Кострома
16:00
РоторНе начат
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

"Технологии есть технологии". Экс-арбитр РПЛ оценил влияние VAR на решения судей

Бывший арбитр Алексей Матюнин для Rusfootball.info прокомментировал работу офсайдных линий в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Он отметил, что современные технологии диктуют решения судьям, хотя раньше подобные эпизоды могли трактоваться иначе.

- Офсайдные линии в первых двух матчах убеждают? Вчера обсуждали "Зенит", сегодня "Оренбург". Что происходит?

- Формально арбитры правы, а куда им деваться, если бесстрастная машина ВАР рисует линии у офсайда? Но в моё время такие эпизоды трактовали в пользу атаки. Футбол был игрой, а не математикой.

Конечно, не хотелось бы видеть такие отменённые голы. Но технологии есть технологии, - сказал Матюнин.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится