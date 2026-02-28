Он отметил, что современные технологии диктуют решения судьям, хотя раньше подобные эпизоды могли трактоваться иначе.
- Офсайдные линии в первых двух матчах убеждают? Вчера обсуждали "Зенит", сегодня "Оренбург". Что происходит?
- Формально арбитры правы, а куда им деваться, если бесстрастная машина ВАР рисует линии у офсайда? Но в моё время такие эпизоды трактовали в пользу атаки. Футбол был игрой, а не математикой.
Конечно, не хотелось бы видеть такие отменённые голы. Но технологии есть технологии, - сказал Матюнин.
"Технологии есть технологии". Экс-арбитр РПЛ оценил влияние VAR на решения судей
Бывший арбитр Алексей Матюнин для Rusfootball.info прокомментировал работу офсайдных линий в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"