Как сообщает источник, "железнодорожники" запрашивали условия трансфера форварда. Отмечается, что "Локо" раздумывает над приобретением российского футболиста.
Нападающий Иван Сергеев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 18 матчей в РПЛ и 2 игры в Кубке России, на его счету 8 голов и 6 результативных передач. В общей сложности за самарский клуб Сергеев сыграл в 66 матчах и забил 51 мяч. Контракт Ивана с "Крыльями" рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость в 2,3 млн евро.
Также Иван Сергеев защищал цвета "Строгино", московского "Торпедо", "Риги" и "Тамбова".
Источник: Чемпионат
Источник: "Локомотив" связывался с "Крыльями" по нападающему Сергееву
Руководство "Локомотива" связывалось с "Крыльями Советов" по нападающему Ивану Сергееву.
Фото: ПФК "Крылья Советов"