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Терюшков рассказал, что "Химки" интересуются Рыбчинским

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил, что его клуб проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Рыбчинскому.
Фото: ФК "Локомотив"
"Рыбчинский и "Химки"? Есть небольшая заинтересованность, но комментировать пока рано. Мы многих игроков рассматриваем", - сказал Терюшков.

В нынешнем сезоне Рыбчинский сыграл в 19 матчах в РПЛ и еврокубках, в которых отличился 2-мя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 млн евро.

"Химки" занимает последнее место в РПЛ после 18 туров. Подопечные Игоря Черевченко отстают от зоны стыковых матчей на 4 очка. Ранее подмосковный клуб объявил о подписании Павла Мамаева и Юрия Жиркова.

Источник: РБ Спорт


Теги: Терюшков Химки Рыбчинский Локомотив Российские трансферы
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