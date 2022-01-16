"Рыбчинский и "Химки"? Есть небольшая заинтересованность, но комментировать пока рано. Мы многих игроков рассматриваем", - сказал Терюшков.
В нынешнем сезоне Рыбчинский сыграл в 19 матчах в РПЛ и еврокубках, в которых отличился 2-мя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 млн евро.
"Химки" занимает последнее место в РПЛ после 18 туров. Подопечные Игоря Черевченко отстают от зоны стыковых матчей на 4 очка. Ранее подмосковный клуб объявил о подписании Павла Мамаева и Юрия Жиркова.
Источник: РБ Спорт
Терюшков рассказал, что "Химки" интересуются Рыбчинским
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил, что его клуб проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Рыбчинскому.
Фото: ФК "Локомотив"