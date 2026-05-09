Радимов - об и.о. главного тренера ЦСКА: мне сложно выговаривать его фамилию

"Мне сложно выговаривать его фамилию, обидеть не хочу, надеюсь, если он останется, мы её выучим.То, что игроки молодые его знают — это да. Но если это единственный решающий фактор, я не уверен, что у ЦСКА будут хорошие времена. Хотя парню, конечно же, удачи", - сказал Радимов "Матч ТВ".
4 мая 2026 года пресс-служба ЦСКА объявила об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера клуба.
Исполняющим обязанности наставника "армейцев" был назначен Дмитрий Игдисамов. Ранее российский специалист возглавлял молодежные команды ЦСКА.
Пож руководством Игдисамова ЦСКА уступил "Спартаку" 0:1 в финале Пути регионов Кубка России.