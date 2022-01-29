"Есть ли предложения по Агаларову? Об этом очень много говорят, но я пока не хочу говорить об этом. Подождём, и как что-то будет, сразу расскажем. Есть ли гарантии, что Гамид не уйдёт зимой? Нет, таких гарантий не дам", - цитирует Газизова Legalbet.
В текущем сезоне Агаларов провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 13 мячей. Прямо сейчас он является лучшим бомбардиром чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 млн евро. В январе 2020-го он перебрался в "Уфу" из "Анжи".
Ранее сообщалось, что в трансфере Агаларова заинтересованы "Динамо", "Локомотив" и швейцарский "Базель".
Газизов: не дам гарантий, что Агаларов не уйдет из "Уфы" зимой
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал будущее форварда уфимцев Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"