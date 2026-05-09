Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 3:0. Долгое время счёт в игре оставался неоткрытым, однако во второй половине встречи хозяева сумели дожать соперника. Первый мяч забил Жереми Доку, затем преимущество манкунианцев увеличил Эрлинг Холанд, а точку в компенсированное время поставил Омар Мармуш.
После этой победы "Манчестер Сити" набрал 74 очка и продолжает преследование лидирующего "Арсенала", у которого 76 баллов.
"Манчестер Сити" забил три безответных мяча "Брентфорду"
"Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Брентфордом" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии.
