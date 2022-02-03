"Можно лет пять ждать своего шанса". Уткин объяснил решение перейти из "Краснодара" в "Ахмат"

Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин объяснил свое решение уйти из "Краснодара" в грозненский клуб на правах аренды.

Фото: "Чемпионат"





"Можно, конечно, лет пять ждать своего шанса, но было интересно попробовать что-то новое: уйти из команды, где я провел 11 лет, чтобы понять, как приспособлюсь. И доказать: Уткин - не типичный футболист "только для "Краснодара". Я могу адаптироваться к разным игровым стилям. Меня уговаривали остаться. Говорили подождать, побороться, что меня видят в составе. Но я смотрел на ситуацию по-другому", - сказал Уткин.



Напомним, что "Ахмат" арендовал Уткина у "Краснодара" в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний полузащитник провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.



Источник: По словам Уткина, ему хотелось доказать свою способность адаптироваться к различным игровым стилям. Полузащитник также рассказал, что решил уйти, несмотря на уговоры со стороны представителей "Краснодара"."Можно, конечно, лет пять ждать своего шанса, но было интересно попробовать что-то новое: уйти из команды, где я провел 11 лет, чтобы понять, как приспособлюсь. И доказать: Уткин - не типичный футболист "только для "Краснодара". Я могу адаптироваться к разным игровым стилям. Меня уговаривали остаться. Говорили подождать, побороться, что меня видят в составе. Но я смотрел на ситуацию по-другому", - сказал Уткин.Напомним, что "Ахмат" арендовал Уткина у "Краснодара" в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний полузащитник провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.Источник: Чемпионат