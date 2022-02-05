"Состояние Жиркова? Ничем не удивлен. Он в хорошем состоянии и выполняет ту же физическую работу, что и более молодые ребята, играет. Профессионал, одним словом", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
"Химки" объявили о подписании Жиркова 12 января. До этого футболист с июля прошлого года находился в статусе свободного агента. До этого Жирков выступал за "Зенит", "Динамо", "Анжи", "Челси" и ЦСКА. В августе этого года Жиркову исполняется 39 лет.
"Химки" после 18 туров РПЛ занимают последнем место. В активе команды Игоря Черевченко 14 набранных очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.
Глушаков: Жирков выполняет ту же физическую работу, что и более молодые ребята. Профессионал, одним словом
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков оценил состояние новичка подмосковного клуба Юрия Жиркова.
Фото: ФК "Химки"