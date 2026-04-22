Ловчев не считает, что "Локомотив" готов бороться за чемпионство

"В нашем футболе всякое может быть, это я понял давно. Но тут вопрос в том, что нынешний "Локомотив" не сможет пройти всю дистанцию с позиции силы. За чемпионство они могут бороться, только если у главных конкурентов будут проблемы и они стабильно будут терять очки.
Безусловно, мы радуемся их русскому составу, но "Локомотив" не первый год сыпется весной, и это вопрос к главному тренеру Галактионову", – сказал Ловчев.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" одержал 13 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения в 25 матчах. За пять туров до окончания чемпионата России 2025/2026 команда Михаила Галактионова набрала 48 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от первого места на 7 баллов.
Сегодня, 22 апреля, "железнодорожники" сыграют на своем поле против петербургского "Зенита" в рамках 26-го тура первенства страны. Встреча пройдет на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 19:45 по московскому времени.
