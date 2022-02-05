"Вряд ли Николай будет играть во второй части сезона за "Спартак", после тех ошибок, которые он совершил в начале чемпионата. Когда игрок ошибается, вряд ли какой-то клуб захочет подписать этого спортсмена. Кутепов уже четвертый год сидит в запасе и отдыхает. Думаю, с Рассказовым может повториться такая ситуация", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Рассказов является воспитанником "Спартака". За красно-белых в нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Контракт российского защитника с клубом истекает в конце сезона. Портал Transfermarkt оценивает его сегодняшнюю стоимость в 1,2 млн евро.
"Спартак" закончил первую часть РПЛ на девятом месте в турнирной таблице. В активе красно-белых 23 набранных очка. Отставание от "Зенита" составляет 15 зачетных баллов.
Мостовой: Кутепов уже четвертый год сидит в запасе. С Рассказовым может повториться такая ситуация
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил возможное будущее защитника "Спартака" Николая Рассказова.
Фото: ФК "Спартак"