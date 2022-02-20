Напомним, ранее появилась информация, что "Зенит" сделал официальное предложение по Лантратову. Сообщалось, что переговоры находятся в активной стадии, а сам голкипер уже дал согласие на переход.
Как сообщает источник, в "Химках" уже начали рассматривать варианты замены Лантратова. Среди них Александр Максименко ("Спартак"), Игорь Лещук ("Динамо"), Денис Адамов ("Сочи") и Максим Бориско "Балтика". Бориско подмосковная команда готова выкупить, а остальных - взять в аренду.
"Химки" занимают последнее место в РПЛ после 18 туров. В активе команды Игоря Черевченко 14 очков. Отставание от спасительной зоны составляет четыре очка.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Химки" рассматривают Максименко в качестве замены для Лантратова
"Химки" находятся в поиске голкипера на замену Лантратову, который может покинуть клуб.
Фото: ФК "Спартак"