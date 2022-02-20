СМИ: "Химки" рассматривают Максименко в качестве замены для Лантратова

"Химки" находятся в поиске голкипера на замену Лантратову, который может покинуть клуб.

Фото: ФК "Спартак"





Как сообщает источник, в "Химках" уже начали рассматривать варианты замены Лантратова. Среди них Александр Максименко ("



"Химки" занимают последнее место в РПЛ после 18 туров. В активе команды Игоря Черевченко 14 очков. Отставание от спасительной зоны составляет четыре очка.



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Напомним, ранее появилась информация, что " Зенит " сделал официальное предложение по Лантратову. Сообщалось, что переговоры находятся в активной стадии, а сам голкипер уже дал согласие на переход.Как сообщает источник, в "Химках" уже начали рассматривать варианты замены Лантратова. Среди них Александр Максименко (" Спартак "), Игорь Лещук (" Динамо "), Денис Адамов ("Сочи") и Максим Бориско "Балтика". Бориско подмосковная команда готова выкупить, а остальных - взять в аренду."Химки" занимают последнее место в РПЛ после 18 туров. В активе команды Игоря Черевченко 14 очков. Отставание от спасительной зоны составляет четыре очка.Источник: "Чемпионат"