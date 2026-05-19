Бальбоа высказался о своем будущем в "Пари НН" после вылета

Нападающий "Пари НН" Адриан Бальбоа высказался о своем будущем в клубе.

По словам Бальбоа, у него действующий контракт с клубом, но никто не знает, что случится дальше.- Каково мое будущее? У меня действующий контракт с клубом. Чувствую себя в Нижнем Новгороде комфортно, мне здесь нравится.Адриан Бальбоа выступает за "Пари НН" с января текущего года, всего он провел за клуб во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет три забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего уругвайца в 600 тысяч евро, его контракт с волжанами рассчитан до лета 2027 года.По итогам сезона-2025/26 нижегородцы заняли предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 23 очка в 30 встречах, и напрямую вылетели в Первую Лигу.