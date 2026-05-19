Агент Дивеева: всей карьерой Игорь доказывал, что достоин звания чемпиона

"Я очень рад за Игоря. Рад, что переход в "Зенит" оправдал себя, да и он шел к этому титулу. Всей своей карьерой Игорь доказывал, что достоин звания чемпиона.
Результаты в футболе бывают алогичные, когда дело касается персональных карьер, но тут все максимально логично. Могу предполагать, что теперь он точно доволен. С нашей точки зрения, переход оказался удачным. Для Игоря точно более удачным, чем для Гонду", - сказал агент.
Игорь Дивеев перебрался в "Зенит" минувшей зимой. Центральный защитник сборной России стал частью сделки по трансферу нападающего Лусиано Гонду из петербургского клуба в столичный ЦСКА. 26-летний футболист подписал контракт до лета 2029 года и выступает за новую команду под 78-м игровым номером.
В воскресенье, 17 мая, сине-бело-голубые одержали в гостях победу над "Ростовом" (1:0) в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги и спустя год вернули себе чемпионский титул. Напомним, "Зенит" выиграл золотые медали в 7-й раз за последние 8 сезонов.
