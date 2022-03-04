Об этом пишет Bobsoccer.
По информации источника, латиноамериканцы "Зенита" переживают из-за сложившейся обстановки, близко к сердцу принимают последние события в мире и в футболе, но не намерены покидать Санкт-Петербург и готовы продолжать играть за "Зенит".
В составе "Зенита" 6 латиноамериканских легионеров - 5 бразильских футболистов (Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Малком и Юри Алберто) и 1 колумбийский игрок (Вильмар Барриос).
"Зенит" в матче 1/8 финала Кубка России разгромил "КАМАЗ" со счетом 6:0. Игра прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". По дублю в этой игре оформили Юри Алберто и Андрей Мостовой, еще по голу забили Александр Ерохин и Артем Дзюба. Петербургский клуб вышел в четвертьфинал Кубка. Жеребьевка этой стадии состоится сегодня, 4 марта.
Латиноамериканцы "Зенита" не намерены покидать петербургский клуб
Латиноамериканские легионеры "Зенита" продолжат выступать за клуб.
Фото: ФК "Зенит"