"Нынешняя ситуация - хорошее время, чтобы вернуться к весне-осень - при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, играть полтора года переходный чемпионат, а потом с 2024 перейти на весну-осень. Это очень хороший шанс", - приводит слова Аршавина Чемпионат.
С сезона-2012/13 в РПЛ действует система "осень - весна". Последний раз чемпионат России по системе "весна-осень" проходил в 2010 году. Сезон-2011/12 был переходным и длился полтора года.
28 февраля УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. РФС оспорил решение ФИФА и УЕФА в Спортивном арбитражном суде.
Отметим, что из-за этого решения московский "Спартак" не сумел продолжить выступать в Лиге Европы. Красно-белые должны были в 1/8 финала второго по значимости еврокубка сыграть против немецкого клуба "РБ Лейпциг".
Аршавин предложил вернуть чемпионат России на систему "весна-осень"
Заместитель гендиректора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин предложил РПЛ вернуть систему "весна-осень".
Фото: ФК "Зенит"