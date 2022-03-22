"Я за 18 команд, поскольку при таком календаре будет мало игр. Нам надо лето заполнять. Летом на нас должны приходить болельщики, погодные условия позволяют играть. Но не хочу говорить о том, каким образом надо производить расширение – должны ли клубы при этом вылетать из Премьер-Лиги или нет. Я – тренер, это не моя работа", - цитирует Осинькина "Metaratings".
Напомним, ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что на собрании клубов, которое проходило сегодня, большинство проголосовало за увеличение количества команд в РПЛ до 18. С 1998 года чемпионат России состоит из 16 команд.
Кроме того, ранее сообщалось, что клубы также лоббируют введения моратория на вылет в этом сезоне, который позволит всем командам, выступающим сейчас в высшем российском дивизионе, сохранить свои места.
Осинькин: при таком календаре будет мало игр. Я за 18 команд, надо заполнять лето
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о возможном расширении РПЛ.
Фото: РПЛ