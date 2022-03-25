По информации источника, стороны обсуждали разные варианты развития событий, вплоть до расторжения контракта по соглашению сторон. Отмечается, что инициатива исходила от стороны игрока. Но затем Ахметов и его представитель передумали уходить.
Также сообщается, что армейцы пока не начинали переговоры с Ахметовым по новому контракту. Позиция "армейцев" проста - Ильзат должен за весну убедить тренерский штаб в своей состоятельности.
Ранее появлялась информация, что Ахметовым интересуется петербургский "Зенит", который может подписать с ним контракт в качестве свободного агента, если футболист не продлит свои отношения с ЦСКА.
Полузащитник Ильзат Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года. В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач.
Источник: Metaratings
Источник: Ахметов может бесплатно перейти из ЦСКА в "Зенит"
Источник: ЦСКА не планирует продлевать контракт с Ахметовым
СМИ: Ахметов мог уйти из ЦСКА зимой
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был близок к тому, чтобы уйти из команды во время зимнего трансферного окна.
Фото: РПЛ