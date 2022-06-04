По информации источника, тель-авивский "Маккаби" хочет видеть специалиста на посту спортивного директора.
Отмечается, что в команде может оказаться и тренерский тандем братьев Березуцких.
ЦСКА финишировал на 5-м месте в Российской Премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22. В 30 матчах армейцы набрали 50 очков. В последнем туре столичный клуб разгромил "Ростов" (4:0). В Кубке России армейский клуб дошел до стадии 1/4 финала, где уступил московскому "Спартаку" (0:1).
Ранее появлялась информация, что нынешний наставник красно-синих Алексей Березуцкий может покинуть клуб, а основными кандидатами на его должность являются Владимир Ивич и возглавляющий "Сочи" Владимир Федотов.
Источник: Metaratings
СМИ: братья Березуцкие и Мовсесьян могут оказаться в "Маккаби" из Тель-Авива
Глава селекционной службы московского ЦСКА Андрей Мовсесьян может летом оказаться в чемпионате Израиля.
Фото: ПФК ЦСКА