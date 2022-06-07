Напомним, сегодня Газизов заявил, что Гамид "с большой долей вероятности покинет "Уфу".
"У Гамида действующий контракт. Мы не можем говорить, есть ли у нас другие варианты продолжения карьеры или нет, контактируем мы с кем-то или нет. Все вопросы сейчас стоит адресовывать Шамилю Газизову.
Что в приоритете Европа или РПЛ? В приоритете хороший клуб", - приводит слова Агаларова-старшего Sport24.
Агаларов стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов в 29 матчах РПЛ. Также на его счету 1 гол в стыках с "Оренбургом". Контракт Агаларова с "Уфой" рассчитан до конца 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
"Уфа" следующий сезон должна будет провести в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Газизов: Агаларов с большой долей вероятности покинет "Уфу"
Отец Агаларова - о будущем сына: в приоритете хороший клуб
Руслан Агаларов, отец нападающего "Уфы" Гамида Агаларова, отреагировал на слова генерального директора уфимцев Шамиля Газизова о будущем игрока.
Фото: РПЛ