Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Финляндия
19:00
ЧерногорияНе начат
П1 2.02X 3.2П2 4.4
Литва
21:45
ТурцияНе начат
П1 10X 5.6П2 1.32
Фарерские острова
21:45
ЛюксембургНе начат
П1 4.1X 3.3П2 2.08
Италия
21:45
ВенгрияНе начат
П1 1.57X 4.1П2 6.8
Босния и Герцеговина
21:45
РумынияНе начат
П1 2.08X 3.4П2 3.95
Германия
21:45
АнглияНе начат
П1 2.22X 3.35П2 3.55
Сделать ставку

Отец Агаларова - о будущем сына: в приоритете хороший клуб

Руслан Агаларов, отец нападающего "Уфы" Гамида Агаларова, отреагировал на слова генерального директора уфимцев Шамиля Газизова о будущем игрока.
Фото: РПЛ
Напомним, сегодня Газизов заявил, что Гамид "с большой долей вероятности покинет "Уфу".

"У Гамида действующий контракт. Мы не можем говорить, есть ли у нас другие варианты продолжения карьеры или нет, контактируем мы с кем-то или нет. Все вопросы сейчас стоит адресовывать Шамилю Газизову.

Что в приоритете Европа или РПЛ? В приоритете хороший клуб", - приводит слова Агаларова-старшего Sport24.

Агаларов стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов в 29 матчах РПЛ. Также на его счету 1 гол в стыках с "Оренбургом". Контракт Агаларова с "Уфой" рассчитан до конца 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.

"Уфа" следующий сезон должна будет провести в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Газизов: Агаларов с большой долей вероятности покинет "Уфу"


Агаларов УФА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится

Последние новости

Источник: главным тренером "Арсенала" утвердили Кононова. Клуб пойдет в сезон с уменьшенным бюджетом
Рыскин: Хачатурянц сказал, что позиция РФС по вылету поменялась, и взял вину на себя. Но это не его вина, а его беда
Рыскин: подтверждаю слова Газизова. Обещание моратория на вылет было нам дано Хачатурянцем со слов Дюкова 2
"Торпедо" объявило о подписании форварда "СКА-Хабаровска" Караева 2
В "Ростове" назвали полной ерундой информацию об уходе Карпина в "Динамо" 5
После матча Лиги наций Австрия - Дания в центре поля образовалась огромная яма (фото) 5
Отец Агаларова - о будущем сына: в приоритете хороший клуб 3
"Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе". Комментатор "Матч ТВ" - о стадионе "Факела" 13
В "Болонье" прокомментировали слухи об интересе к Миранчуку
Воронин высказался о возможном вхождении в тренерский штаб Шварца в "Герте"
УЕФА опубликовал предварительный календарь Лиги чемпионов-2022/23
Болельщики "Зенита" признали Клаудиньо лучшим игроком сезона-2021/22 1
Сербский тренер Йоканович не ведет переговоры с "Динамо"
Газизов: Хачатурянц в марте сказал, что вылета из РПЛ не будет 10
"Берет на себя удар, чтобы на игроков не было давления". Ребров - о высказываниях Заремы 7
Газизов: для меня загадка, как "Факел" получил лицензию для игры в РПЛ 7
Российская футболистка Карпова совершила каминг-аут 8
Газизов: Агаларов с большой долей вероятности покинет "Уфу"
Орлов: матч за Суперкубок должен пройти на нейтральном поле. Зачем дразнить гусей? 20
Газизов сообщил, что "Уфа" может сменить название 5
Кержаков не знает, когда состоится встреча с губернатором Нижегородской области 1
Газизов: на сегодняшний день "Уфа" будет играть в ФНЛ, финансирование есть 9
Экс- защитник "Зенита" Бруну Алвеш завершил игровую карьеру
Непомнящий - о реакции УАФ на вылет сборной Украины: разум расходится с реальностью, а политикой пропитано всё насквозь 3
Каттани: нам никогда не поступало официальных предложений от "Атлетико Паранаэнсе" по выкупу Роши. Это ложь
Червиченко - об уходе Бакаева: руководство "Спартака" часто допускает ошибки с трансферами 3
Червиченко: Бакаев будет в основе "Зенита", несмотря на наличие качественных легионеров. Он перспективнее Ерохина 4
Британские СМИ: клубы АПЛ потеряют 43 миллиона фунтов из-за разрыва телеконтракта с "Матч ТВ" 1
Депутат Ющенко: Fan ID - не суд, тебе просто могут отказать без объяснения причин. Речь идет об ущемлении прав людей 3
Митрофанов: если "Факел" не исправит замечания по стадиону, его место в РПЛ займет "Уфа" 12
Все новости
-