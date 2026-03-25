Орлов рассказал, кого считает лучшим игроком матча "Динамо" - "Зенит"

Российский комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего игрока матча 22-го тура РПЛ между "Динамо" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
Орлов считает, что лучшим игроком матча является Максим Глушенков.

"Я бы отдал Глушенкову награду.
Потому что в общей игре он был точнее в передачах. А у Соболева были потери мяча, на ровном месте не мог сделать точную передачу", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Как сообщает пресс-служба "Зенита", лучшим игроком матча 22-го тура РПЛ против московского "Динамо" по итогам голосования болельщиков был признан нападающий Максим Глушенков.

Напомним, игра проходила в воскресенье, 22 марта, на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. Встреча завершилась уверенной победой сине-бело-голубых со счетом 3:1. Глушенков записал на свой счет забитый гол и результативную передачу.

