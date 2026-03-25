Дивеев высказался об игре Джона Джона за "Зенит"

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев поделился мнением об игре бразильского полузащитника "Зенита" Джона Джона.
Фото: ФК "Зенит"
"Джон Джон — очень квалифицированный футболист, у него много сильных сторон. Он спокойно идет в обводку, один в один хорошо играет. У него отличный дриблинг, очень хорошая подача.
Он однозначно усилил "Зенит", - сказал Дивеев "РБ Спорт".


Атакующий полузащитник Джон Джон перешел в петербургский клуб из "Ред Булл Брагантино". В составе сине-бело-голубых 23-летний хавбек провел 5 матчей и за 260 игровых минут записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас.

