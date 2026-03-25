Семшов: "Локомотиву" не хватает скамейки

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов назвал проблему "Локомотива".
Не хватает пока опыта, не хватает скамейки — надо усиливаться.
Потому что два турнира команда не вывозит — резервисты, которые получили шанс в Самаре в Кубке, шансом не воспользовались, провели плохой матч", - сказал Семшов "РБ Спорт".

Столичная команда покинула Кубок России, уступив "Крыльям Советов" в серии пенальти - основное время встречи завершилось со счётом 2:2.

В чемпионате железнодорожники с 44 очками занимают третью строчку. В следующем туре команда сыграет на выезде против "Спартака" - матч состоится 5 апреля.

