"Нужно назначать заранее матч за Суперкубок на конкретный стадион, тогда не будет вопросов. С другой стороны, это неспортивно… Это же не детский или дворовый футбол, чтобы команда в один момент отказывалась играть в Суперкубке. Тогда лишите шести очков в чемпионате", - цитирует россиянина "Спорт день за днем".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" не станет играть в матче за Суперкубок России, если он будет проводиться в Санкт-Петербурге. Позднее стало известно, что поединок примет питерский стадион "Газпром Арена". По словам солиста группы "Руки Вверх" Сергея Жукова, в день матча на стадионе должен был пройти их концерт.
Сенников – о возможном бойкотировании "Спартаком" Суперкубка: это не детский футбол – лишите их шести очков в РПЛ
Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о возможном бойкотировании "Спартаком" матча за Суперкубок России.
Фото: ФК "Локомотив"