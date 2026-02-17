Черчесов ответил на слухи о переходе Хлусевича в "Ахмат"

"Что касается Хлусевича, то когда появляются возможности, мы их рассматриваем. Возможности есть. Кстати, речь идет не только о Данииле. Сегодня-завтра ситуация должна проясниться.
Мы рады принять футболиста, который хочет что-то доказать себе и другим", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что грозненский "Ахмат" близок к аренде игрока.
Даниил Хлусевич выступает за московский "Спартак" с начала января 2022 года. В текущем сезоне за красно-белых правый защитник провел 10 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,8 миллиона евро.