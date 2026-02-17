Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
Андижан2 тайм
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ЧелябинскИдёт
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитИдёт

Черчесов ответил на слухи о переходе Хлусевича в "Ахмат"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов отреагировал на информацию о возможном трансфере Даниила Хлусевича из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист заявил, что "Ахмат" может подписать не только Даниила Хлусевича.

"Что касается Хлусевича, то когда появляются возможности, мы их рассматриваем. Возможности есть. Кстати, речь идет не только о Данииле. Сегодня-завтра ситуация должна проясниться.
Мы рады принять футболиста, который хочет что-то доказать себе и другим", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что грозненский "Ахмат" близок к аренде игрока.

Даниил Хлусевич выступает за московский "Спартак" с начала января 2022 года. В текущем сезоне за красно-белых правый защитник провел 10 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,8 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится