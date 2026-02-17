Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
Андижан2 тайм
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ЧелябинскИдёт
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитИдёт

"Балтика" усилилась бразильским форвардом - источник

Бразильский нападающий переходит в калининградскую "Балтику".
Фото: Ла Лига
По информации источника, сегодня, 17 февраля, Дерик Ласерда проходит медосмотр для калининградского клуба в Москве. "Балтика" оформила платную аренду с правом выкупа за 1,5 миллиона евро.

Бразильский нападающий выступает в составе "Куябы" из второй лиги страны. Всего за клуб футболист провел 95 матчей, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

