"Нет, Сильвие не расторг контракт с "Рубином"… Пока непонятно, где будет играть Бегич в следующем сезоне. Не факт, что останется в "Рубине", но формально контракт все еще действует", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появились слухи, что Бегич разорвал контракт с казанским коллективом. Их опроверг спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский.
Первую половину сезона хорватский футболист провел в "Крыльях Советов" на правах аренды, после чего вернулся в "Рубин".
Агент – о Бегиче в "Рубине": непонятно, где будет играть Сильвие – не факт, что он останется
Агент Велибор Квргич, представляющий интересы защитника "Рубина" Сильвие Бегича, прокомментировал информацию о расторжении контракта с клубом.
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