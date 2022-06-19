Футболисты, выступавшие в прошедшем сезоне за "Олимп-Долгопрудный", могут обратиться к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой отстранить от футбольной деятельности главного акционера клуба Туфана Садыгова из-за задолженностей по премиальным и зарплате, сообщают СМИ.
По данным источника, игроки подмосковного клуба еще не получили заработную плату за май, которую им обещают в скором времени выплатить, и премиальные за весь сезон, которые руководство выплачивать не планирует. Сообщается, что футболисты собираются написать открытое письмо Александру Дюкову в том случае, если с ними не произведут полного расчета в срок до 30 июня.
"Олимп-Долгопрудный" в прошедшем сезоне финишировал на 15 строчке турнирной таблицы Футбольной национальной лиги и не получил лицензию РФС II, необходимую для выступлений в следующем сезоне. По предварительной информации, клуб может ожидать процедура банкротства. Главный акционер "Олимпа-Долгопрудного" Туфан Садыгов одновременно является и основным инвестором подмосковных "Химок", выступающих в Российской премьер-лиге. За красно-черных выступает его сын - нападающий Илья Садыгов, который в прошлом сезоне принял участие в 12 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.
Источник: Matchtv.ru
СМИ: экс-игроки "Олимпа-Долгопрудного" могут пожаловаться Дюкову на инвестора "Химок" Садыгова
По данным источника, футболисты не прошедшего лицензирование "Олимпа-Долгопрудного" не получили премии за прошлый сезон. Клуб принадлежит главному инвестору "Химок" Туфану Садыгову.
Фото: ФК "Химки"