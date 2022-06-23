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Переход в «Спартак» – шаг, на который Зиньковскому нужно было идти. Но просто Антону не будет

«Спартак» наконец объявил о трансфере лучшего ассистента РПЛ. Заставит ли Антон Зиньковский болельщиков забыть об уходе Бакаева?
Антон Зиньковский – одно из открытий минувшего сезона в РПЛ. Он стал главным творцом успеха Осинькина и превратился в убийственный козырь самарцев. Об этом красноречиво говорит не только его феерическая игра с постоянным обводками, но ещё и цифры. С девятью голевыми передачами Антон стал лучшим ассистентом в элите России, прикрепив к ним четыре забитых мяча. «Крылья», естественно, предложили Антону контракт на улучшенных условиях, но в Самаре не раз отмечали, что по финансам тягаться с грандами не могут.

Переговоры затянулись, но 23 июля «Спартак» официально представил Антона в качестве своего игрока. Контракт рассчитан до 31 мая 2027 года. По информации «СЭ» и телеграм-канала «Мутко против» зарплата россиянина 5 миллионов рублей в месяц, а клубу его выкуп у «Крыльев» обошёлся в 180 миллионов рублей. При этом Лука Каттани заявил, что Павел Андреев каким-то образом обошёлся без агентской комиссии!


Зачем «Спартаку» Зиньковский?


Любопытно, но самый популярный московский клуб в прошлом уже имел дело со звездой «Крыльев Советов». Антону на тот момент было всего 12 лет, и он пробовал через просмотр выбить себе место в Академии, но получил обидный отказ. Москвичей не устроил рост парнишки. Но зато сейчас их этот вопрос не волнует.

Ожидалось, что Зиньковский покинет Самару ещё зимой, когда у него заканчивался контракт с «Крыльями». Но, несмотря на разговоры об интересе «Зенита», «Краснодара», того же «Спартака» или даже голландского «Витесса», Антон доиграл сезон в «Крыльях». Футболист сборной России говорил, что не против попробовать свои силы за рубежом, но в наши дни в Европу уехать будет трудно. Учитывая, что «Зенит» уже взял Бакаева, вариантов для карьерного роста у Зиньковского оставалось немного.

Уход Бакаева стал важным фактором в переходе Зиньковского. Он так же, как и Зиньковский в «Крыльях», имел свободу творчества. Зелимхан не был прикреплён к родному флангу и являлся настоящим сердцем атаки москвичей. Без Зелимхана жизнь атаки «Спартака» заметно угасала, а главной темой пресс-конференций Ваноли были постоянные замены Бакаева. Как раз у Зиньковского есть все качества, чтобы заменить Зелимхана. Но для этого необходимо будет внести немного изменений в свою игру.

При переходе в команду Абаскаля Антону, возможно, придётся привыкнуть к более большому объёму работы по всему полю. За недоработки в обороне его на пресс-конференции после матча с «Зенитом» даже раскритиковал Игорь Осинькин. В «Спартаке» у Зиньковского точно не будет статуса примы, которой позволено недобегать назад.


Какое место Абаскаль отведёт Зиньковскому?


Этот вопрос, возможно, будет открыт даже после начала чемпионата. Дело в том, что молодой испанский менеджер обожает эксперименты в каждой команде, в которую приходит – и они касаются не только схем, но и игроков. В Швейцарии на коротком временном отрезке Абаскаль постоянно метался и никак не находил идеальную схему. Впереди постоянно выбирал между Салаи и Чаловым. А то и вовсе выпускал их вместе, и всё равно оставался недовольным. Такие метания могут быть и в Москве. При уже имеющемся составе Гильермо может пробовать схемы и 4-3-3, и 4-2-2 и 4-2-3-1 и даже 3-5-2. Правда, последняя явно не подходит Зиньковскому, так что Антону стоит надеяться, что испанец не последует примеру Ваноли и Тедеско.

Конкурент Промес


Возможные проблемы Зиньковского не ограничиваются схемой. На поверхности фигура конкурента Антона – Квинси Промеса, который, в отличие от других легионеров, точно никуда не денется из России из-за уголовного преследования в Голландии. И пусть он уже не так хорош, как раньше, именно он забил победный мяч в финале Кубка.

Квинси более забивной игрок, поэтому, на первых порах, весьма вероятно, Антону придётся смотреть футбол со скамейки запасных, потому что непонятно, как максимально эффективно использовать на поле и Зиньковского, и Промеса. Вероятно, кому-то из них придётся переместиться под нападающего или на противоположный фланг, чтобы выходить с первых минут. Для игры справа навыки у россиянина тоже есть. В конце концов, он правша, но такая перестановка сильно повлияет на его стиль игры, ведь Зиньковский привык смещаться в центр, а не грузить в штрафную с бровки. Но, судя по последним новостям, место там будет, ведь Виктор Мозес на сборы команды не прибыл без объяснения причин.

А Абаскаль в «Спартаке» надолго?


Здесь тоже нет чёткого ответа. Есть подозрения, что Гильермо уже после зимы соберёт чемоданы и примется за поиски новой работы, а многие вообще говорят о смене тренера через пару месяцев. Виной служит непростой характер Заремы Салиховой и… профессиональные качества Абаскаля. Пока в карьере испанского тренера больше неудач, чем побед. На ум приходит только удачный опыт в «Лугано». За 19 отведённых ему игр смог вытащить клуб из зоны вылета и сохранить ему прописку в высшей лиге Швейцарии.

В остальных клубах, в том числе и «Базеле», кроме неудачных экспериментов ничего не вспоминается. В «Спартаке» требуют сразу результат. Как руководство, так и болельщики. За тренеров тут не держатся. За последнее время в «Спартаке» попробовали себя поработавшие на куда более высоком уровне Тедеско, Витория, Ваноли. Никто долго не выстоял.

Переход в «Спартак» – шаг, на который Зиньковскому нужно было идти. Но просто Антону не будет

А тут приходит молодой специалист, который во всех клубах только и делает, что экспериментирует и постоянно пробует что-то новое. Вот тут всплывает вопрос: что будет, если Абаскаль покинет «Спартак»? Причем, возможно, с Лукой Каттани, который был лично заинтересован в трансфере Зиньковского. На место Абаскаля может прийти тренер с совсем другой философией, и Зиньковский ему попросту не будет нужен. Да и вообще принимал ли Абаскаль участие в выборе Зиньковского?

Новый уровень – новое давление


Антон становился лучшим в ПФЛ в составе «Чертаново». Разорвал ФНЛ и стал лучшим левым вингером в РПЛ в составе «Крыльев». На протяжении всей карьеры он был самым талантливым игроком своих команд. Здесь же Антон впервые в карьере будет играть с товарищами совсем иного ранга. Если Зиньковский в Самаре был вожаком команды, имел полное доверие Осинькина, то в «Спартаке» близко такого не будет. Если в Самаре все болельщики обожают полузащитника, то в Москве эту любовь необходимо завоевать.

А у «Спартака» болельщики – люди требовательные. Они не будут долго ждать, пока Антон будет адаптироваться, привыкать к стилю, а постоянные сравнения с Бакаевым только усилят давление. Не показываешь результат? Будь добр – освободи это место тому, кто даст его здесь и сейчас. Руководство тоже долго не церемонится с теми, кто не раскрывается. Яркий пример – Гус Тил. Лавочник «Спартака» стал одним из лидеров «Фейеноорда» и дошёл до финала Лиги конференций. В «Спартаке», в отличие от «Крыльев Советов», совсем другой уровень давления, требования абсолютно других масштабов. Справится ли с ними Антон?


У «Спартака» были, есть и будут проблемы с игрой


Неважно, какой у красно-белых тренер, какая схема, какие игроки. Нестабильность – синоним современного «Спартака». Красно-белые могут ярко играть, красиво расправляться с главными конкурентами, а потом БАЦ! Резко потерять очки с условной «Уфой». Или же здорово играть, но каким-то чудом потерпеть разгромное поражение 0:3, как с «Сочи». В таких ситуациях необходимо брать на себя игру, показывать характер, вести команду за собой. В Самаре и в «Чертаново» с постоянным хорошо знакомым тренером, чёткими игровыми принципами Зиньковскому это удавалось. Получится ли в «Спартаке» – узнаем совсем скоро.

Так всё-таки стоило Антону переходить в «Спартак»?


Да, стоило. Переход в «Спартак» – риск для каждого. Потому что в этом клубе всегда интриги, скандалы, расследования. Но одновременно с этим можно сделать ощутимый шаг вперёд. В «Спартаке» в любом случае получаешь колоссальный опыт, становишься сильнее – после таких испытаний не страшно уже ничего. Это касается и игровых качеств, и моральных.

Более того, если Зиньковский всё же закрепится в составе и покажет свой максимум, то наверняка может вновь пробудить к себе интерес со стороны Европы. Переехать туда Антону ещё не поздно. Ему всего 26 лет, хотя пятилетний контракт намекает, что с европейской мечтой Зиньковский если и не попрощался, то готов к этому.

В любом случае, Зиньковский явно засиделся в Самаре. В последние годы в «Крыльях» футболисты не задерживаются больше полутора лет, а Антон отыграл 3,5 года, вылетал с командой в ФНЛ, вытаскивал её обратно. Но, учитывая постоянный отток лидеров (параллельно в «Сочи» собрался Владислав Сарвели), в Самаре трудно рассчитывать на финиш в медалях или около них. Естественно, Зиньковский хочет развиваться и вряд ли мог отказать «Спартаку», если других предложений от топ-клубов не было. А под крыло Осинькина всегда можно успеть вернуться. Если, конечно, сам Игорь Витальевич вскоре не сменит Абаскаля в «Спартаке».

Фото: ФК «Спартак»


Спартак Зиньковский Трансферы Крылья Советов Абаскаль Промес
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