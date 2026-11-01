Карседо прокомментировал игру "Спартака" в матче с "Локомотивом"

- Ни в коем случае эта победа не была легкой. Мы вышли с правильным настроем, с концентрацией с самой первой минуты. Нам удалось выйти вперед в счете, что очень важно. И после этого мы продолжали прессинговать, идти вперед и добились победы.
Играли очень компактно, мне это очень понравилось. И с первой до последней минуты бились и не сдавались, - сказал тренер в эфире "Матч ТВ".
После этой победы "Спартак" набрал 26 очков и занимает четвёртое место в таблице РПЛ, уступая ЦСКА по дополнительным показателям.