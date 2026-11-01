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Карседо прокомментировал игру "Спартака" в матче с "Локомотивом"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо оценил выступление команды в матче с "Локомотивом" и отдельно отметил игру защитника Виктора Парады.
Фото: ФК "Спартак"
По словам испанского специалиста, крупный счёт не должен создавать впечатление, что победа далась красно-белым без особых усилий.

- Ни в коем случае эта победа не была легкой. Мы вышли с правильным настроем, с концентрацией с самой первой минуты. Нам удалось выйти вперед в счете, что очень важно. И после этого мы продолжали прессинговать, идти вперед и добились победы.

Играли очень компактно, мне это очень понравилось. И с первой до последней минуты бились и не сдавались, - сказал тренер в эфире "Матч ТВ".

После этой победы "Спартак" набрал 26 очков и занимает четвёртое место в таблице РПЛ, уступая ЦСКА по дополнительным показателям.

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