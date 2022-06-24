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Источник: "Лилль" зимой интересовался Самошниковым. Сейчас игрок не хочет оставаться в ФНЛ

Защитник "Рубина" Илья Самошников хочет покинуть клуб.
Фото: ФК "Рубин"
По данным источника, в зимнее трансферное окно Самошниковым интересовался французский "Лилль", но переговоры затянулись, а затем их остановила напряженная политическая ситуация. Сообщается, что сейчас Самошников не хочет оставаться в "Рубине", который вылетел в ФНЛ. Защитником интересовался ЦСКА, но "армейцев" не устроила сумма, в которую обошелся бы трансфер.

Напомним, Самошников выступает за "Рубин" с 2020-го года, когда перебрался из московского "Торпедо". До этого он также выступал за "Шинник", "Арарат" и "Велес". В завершившемся сезоне Самошников провел 27 матчей за казанцев, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость крайнего защитника в 3 млн евро.

Источник: Eurostavka


Самошников Рубин
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