"Мы договорились с Иваном о расторжении контракта обоюдно и мирно. Сторона игрока пошла нам на встречу. Игнатьев в качестве неустойки получит две зарплаты. Благодарны Ивану и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - цитирует "СЭ" спортивного директора "Рубина" Олега Яровинского.
Напомним, ранее сегодня "Рубин" объявил о расторжении контракта с Иваном Игнатьевым по соглашению сторон. Форвард перебрался в "Рубин" из "Краснодара" в декабре 2019 года. С того момента он провел за казанцев 40 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Вторую часть прошедшего сезона Игнатьев провел в аренде в "Крыльях Советов".
Игнатьев получит от "Рубина" две месячные зарплаты за расторжение контракта
Стали известны условия расторжения контракта Ивана Игнатьева с "Рубином".
Фото: РПЛ