Агент Тюкавин ответил, сможет ли нападающий побить рекорд Дзюбы

- Сможет ли он побить рекорд Дзюбы по голам за сборную? Это достижимо.
Но как говорится: "Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах". Поэтому самое главное, чтобы не было травм. Если все будет складываться хорошо, то, конечно, догоним, - цитирует Сафонова "СЭ".
Напомним, что Артем Дзюба является рекордсменом по голам за национальную команду России - на счету нападающего 31 забитый мяч в составе сборной России. Также Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.
Константин Тюкавин провел за сборную России девять матчей и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Контракт 23-летнего футболиста с московским "Динамо" рассчитан до лета 2030 года.