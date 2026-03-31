Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Швеция
21:45
ПольшаНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ИталияНе начат
Чехия
21:45
ДанияНе начат
Косово
21:45
ТурцияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
МалиНе начат

Агент Тюкавин ответил, сможет ли нападающий побить рекорд Дзюбы

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, ответил, сможет ли его клиент побить рекорд Артема Дзюбы по голам за сборную.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Сафонова, для Тюкавина возможно побить рекорд Дзюбы.

- Сможет ли он побить рекорд Дзюбы по голам за сборную? Это достижимо.

Но как говорится: "Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах". Поэтому самое главное, чтобы не было травм. Если все будет складываться хорошо, то, конечно, догоним, - цитирует Сафонова "СЭ".

Напомним, что Артем Дзюба является рекордсменом по голам за национальную команду России - на счету нападающего 31 забитый мяч в составе сборной России. Также Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.

Константин Тюкавин провел за сборную России девять матчей и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Контракт 23-летнего футболиста с московским "Динамо" рассчитан до лета 2030 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится