Мостовой: повезло, что судья не знает правил, иначе бы 1:1 сыграли с Никарагуа

Даже с Никарагуа с проблемами столкнулись. Повезло, что судья правил не знает, назначил пенальти, а так вообще бы 1:1 было, - приводит слова Мостового "Советский Спорт"

По словам Мостового, исход встречи решило судейское решение о назначении пенальти.- Мы видим, во что у нас товарищеские игры превращаются. Главное — сыграли, выиграли, сели в автобус, поехали и разъехались.27 марта национальная команда России одержала победу над сборной Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1 - встреча проходила на "Ozon Арене" в Краснодаре. Забитыми мячами отметились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин (пенальти) и Александр Головин, в составе Никарагуа - Оскар Асеведо.Сегодня, 31 марта, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу со сборной Мали. Матч состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.