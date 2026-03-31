Капитан "Локомотива" оценил игру команды после зимней паузы

- Рестарт не такой уж и плохой. Да, упустили очки в тот момент, когда конкуренты, наоборот, их набрали. Ничья, поражение в чемпионате, а затем вылет из Кубка России — это больно.
Наверное, поражение в Кубке выбило нас. Но в РПЛ в меньшинстве обыграли "Пари НН", с тульским "Арсеналом" была непростая игра на синтетике, потом ничья с "Ахматом", где начали не так, как хотели, но после 0:2 вернулись в игру, а в конце чуть-чуть не хватило, чтобы дожать соперника.
Да, крупное поражение в Казани, но и там было удаление, а в меньшинстве всё-таки тяжело играть. Уверен, что сейчас поля станут лучше, - приводит слова Митрюшкина "Матч ТВ".
После зимней паузы московский "Локомотив" одержал победу над "Пари НН" (2:1) и "Акроном" (5:1) в чемпионате России, а также сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (2:2), проигрывая по ходу встречи 0:2 и в меньшинстве уступил казанскому "Рубину" (0:3). В Кубке России "железнодорожники" выиграли у тульского "Арсенала" (2:1), а затем вылетели из турнира, уступив самарским "Крыльям Советов" (2:2, 4:5 - пен.).
По итогам 22 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 44 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. В 23 туре чемпионата страны "Локомотив" сыграет на выезде со столичным "Спартаком".