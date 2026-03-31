Ерохин рассказал, как проходит адаптация Джона и Дурана в "Зените"

- В плане общения внутри команды Джон Джон и Джон Дуран уже достаточно хорошо интегрировались и комфортно себя ощущают.
Джон Джон сейчас играет чуть побольше, Дуран немножко меньше, поэтому у каждого есть свои сложности в плане адаптации. Но игроки и тренеры стараются делать всё для того, чтобы этот период быстрее прошёл и ребята максимально помогали команде на поле, - цитирует Ерохина "Чемпионат".
Джон Джон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 18 миллионов евро и заключил контракт до лета 2031 года. Вингер провел за петербуржцев во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.
Джон Дуран присоединился к сине-бело-голубым из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды - соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Форвард вышел на поле в шести встречах и отметился двумя забитыми мячами.