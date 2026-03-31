Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Швеция
21:45
ПольшаНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ИталияНе начат
Чехия
21:45
ДанияНе начат
Косово
21:45
ТурцияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
МалиНе начат

"Слишком хрупкий". Президент "Сьона" - о российском футболисте

Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин высказался об игре полузащитника "Динамо" Антона Миранчука.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Константина, Миранчук - хороший человек, но хрупкий футболист.

- Миранчук не так много забивает и отдает передач в России. И у него снова травма.
Антон не смог в полной мере раскрыть в своей карьере весь тот талант, который у него есть. Он очень хороший человек, но, наверное, слишком хрупкий футболист, - цитирует Константина Sport24.

Антон Миранчук выступал за швейцарский "Сьон" с сентября 2024 года по август прошлого года, а затем перешел в московское "Динамо". Полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи. Контракт 30-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до лета 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится