Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Швеция
21:45
ПольшаНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ИталияНе начат
Чехия
21:45
ДанияНе начат
Косово
21:45
ТурцияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
МалиНе начат

Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России

Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался о предстоящем матче сборной России с Мали.
Фото: РФС
По словам Семшова, в матче Россия - Мали мы не увидим ничего фешенебельного.

- Сборная Мали — хорошая команда, но потеря ключевых игроков заметно скажется на их игре. Нашим футболистам нужно выходить на поле и побеждать ради болельщиков.
Ничего фешенебельного мы не увидим, но очень хочется, чтобы наши парни получили удовольствие от футбола, - цитирует Семшова "СЭ".

Напомним, что 27 марта команда Валерия Карпина одержала победу над Никарагуа в товарищеском матче со счетом 3:1 - встреча прошла в Краснодаре. Сегодня, 31 марта, национальная команда России проведет товарищескую встречу со сборной Мали - стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится